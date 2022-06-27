Російські війська проводять операції на схід від Бахмута – Інститут вивчення війни

Російські війська проводять операції на схід від Бахмута для утримання під контролем траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

26 червня російські війська продовжили наступальні дії на схід від Бахмута вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ. У російському Telegram-каналі “Рибар” заявили, що російські війська встановили контроль над трасою Т1302 і що російські операції в цьому районі, ймовірно, будуть дедалі активнішими. Дії ЗС РФ, ймовірно, будуть більше орієнтовані на збереження контролю над автомагістраллю, а не на перекриття українських шляхів сполучення.

Російські війська обстріляли українські позиції вздовж Т1302 у Миколаївці, Берестовому, Покровському та Кодемі та, як повідомляється, здійснили наземний штурм поблизу Берестового, Білогорівки, Клинового та Покровського.

Російські джерела також стверджували, що російські війська вели позиційні бої навколо Донецька в напрямку Костянтинівки та Нью-Йорка, хоча українські джерела стверджували, що російські війська не вели активних дій у цьому районі.

Російські війська провели наземні та артилерійські обстріли на південному заході Донецької області поблизу кордону із Запорізькою областю в околицях Павлівки та Єгорівки.

Російські війська продовжили наземний штурм на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма, але 26 червня не зробили жодного підтвердженого просування.