18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зупинилися на інших напрямках просування.

Про це інформує пресслужба американського аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат і деградації військ і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних місцях, оскільки триває повільна битва за Сєвєродонецьк. За оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.

Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просуватися на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу. Російські війська продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південної осі, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи їх уразливими для українського контрнаступу та партизанського тиску.

Також відзначається, що російські військові продовжують стикатися з проблемами з моральним духом і дисципліною своїх військ в Україні. Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплені телефонні дзвінки 17 і 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови фронту, погане обладнання та загальну нестачу персоналу.

Один солдат стверджував, що підрозділи зіштовхуються з дефіцитом особового складу і що деякі батальйонні тактичні групи (БТГ) мають лише 10-15 військовослужбовців, які залишилися на озброєнні.

Нагадаємо, п рем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.