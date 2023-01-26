Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті”, – заявив він.

Він додав, що поки загроза повітряних ударів не минула. Сергій Попко закликав мешканців міста перебувати в укриттях до завершення тривоги.