Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
“Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті”, – заявив він.
Він додав, що поки загроза повітряних ударів не минула. Сергій Попко закликав мешканців міста перебувати в укриттях до завершення тривоги.
Зранку 26 січня по всій Україні лунає масштабна повітряна тривога. Українців попередили про ракетну загрозу.
- Вранці 26 січня у Вінницькій області було зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.
- Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.