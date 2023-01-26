Вранці 26 січня у Вінницькій області було зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Наразі на місці працюють відповідні служби.

“На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Борзов заявляв про протиповітряний бій над областю. Він також запевнив, що Збройні сили України контролюють повітряний простір.

Водночас міський голова Вінниці Сергій Моргунов говорив про роботу ППО.