Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Наразі на місці працюють відповідні служби.
“На Вінниччині є влучання ворожих ракет. Постраждалих нема. Всі оперативні служби працюють на місці”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Борзов заявляв про протиповітряний бій над областю. Він також запевнив, що Збройні сили України контролюють повітряний простір.
Водночас міський голова Вінниці Сергій Моргунов говорив про роботу ППО.
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- Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.
- У ніч на 26 січня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136/131”. Всі БПЛА було знищено Повітряними силами.