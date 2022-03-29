Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Хмельницькій області

Про це Микола Мельничук повідомив у Facebook.
29 березня російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. “Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити та почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків”, – констатував міський голова.
За його словами, ніхто не загинув, але ворог повністю знищив паливно-мастильні матеріали стратегічного запасу.
Міський голова попросив усіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися у міську раду або особисто до нього.
“Заздалегідь вдячний за сприяння у вирішенні цього вкрай важливого для безпеки всієї нашої громади питання”, – резюмував Мельничук.
- Нагадаємо, 28 березня російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області. Наразі інформацію про поточну ситуацію не розповсюджують.
- 26 березня РФ випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України. 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 з території РБ.