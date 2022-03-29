Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Хмельницькій області

Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук заявив, що росіяни вдарили по аеродрому в Старокостянтинові. В результаті знищено запас паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок авіаудару постраждалих немає.

Про це Микола Мельничук повідомив у Facebook.

29 березня російський агресор вкотре завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. “Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити та почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків”, – констатував міський голова.

За його словами, ніхто не загинув, але ворог повністю знищив паливно-мастильні матеріали стратегічного запасу.

Міський голова попросив усіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів, звернутися у міську раду або особисто до нього.

“Заздалегідь вдячний за сприяння у вирішенні цього вкрай важливого для безпеки всієї нашої громади питання”, – резюмував Мельничук.