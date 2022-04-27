У Донецькій області російські окупаційні військові завдали ударів фосфорними боєприпасами. Росіяни двічі атакували ними Авдіївку й завдали ще один удар з повітря.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Удари фосфорними снарядами сталися вчора увечері та сьогодні вранці. Перша атака відбулася в районі коксохімічного заводу, а друга — у центрі міста. Внаслідок дій російських солдатів трапилося кілька пожеж.

Після другого обстрілу окупанти завдали авіаційного удару. Вони поцілили у багатоповерхівку. Попередньо відомо про щонайменше одного пораненого.

Павло Кириленко додав, що Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

“ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!” — наголосив голова ОВА.