Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Удари фосфорними снарядами сталися вчора увечері та сьогодні вранці. Перша атака відбулася в районі коксохімічного заводу, а друга — у центрі міста. Внаслідок дій російських солдатів трапилося кілька пожеж.
Після другого обстрілу окупанти завдали авіаційного удару. Вони поцілили у багатоповерхівку. Попередньо відомо про щонайменше одного пораненого.
Павло Кириленко додав, що Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.
“ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!” — наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, за повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ніч на 27 квітня у регіоні була неспокійною. Російські окупанти обстріляли декілька населених пунктів області.
- 27 квітня російські війська вдруге вдарили ракетами по автомобільно-залізничному мосту через Дністровський лиман у Затоці Одеської області.