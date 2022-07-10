Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Техніку знищили окупанти, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною. Протягом тижня військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, знищили техніку. Вони розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1.
Техніка була вже готова до завантаження на залізничні платформи. Серед російських військових такий спосіб набуває масового характеру, аби уникнути участи у бойових діях в Україні.
Українська розвідка зазначила, що через проблему командувач південного військового округу звернувся до ФСБ РФ. Він попросив посилити нагляд за технікою. Зокрема наглядати за військовими, яких відправлятимуть на війну в Україну.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі, росіяни та місцеві мешканці, які співпрацюють з окупаційною владою крадуть вцілілі автомобілі.
- Для того, щоб приховати справжню кількість втрат, російські загарбники регулярно спалюють тіла своїх вбитих військових.