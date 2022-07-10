Окупанти виводять з ладу свою бойову техніку, щоб не потрапити на війну до України. Російські військові розукомплектували та вивели з ладу 17 бронетранспортерів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Техніку знищили окупанти, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною. Протягом тижня військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, знищили техніку. Вони розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1.

Техніка була вже готова до завантаження на залізничні платформи. Серед російських військових такий спосіб набуває масового характеру, аби уникнути участи у бойових діях в Україні.