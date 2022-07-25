Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російські окупаційні сили хочуть відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для проведення робіт частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону “Моноліт Плюс”.
Хоча повноцінний ремонт та запуск злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Технологічно на подібні роботи потрібно 21-28 днів. За ці тижні бетон має набрати необхідну міцність, щоб витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.
Українська розвідка зазначає, що місцевий бетонний завод також можуть використовувати для зміцнення ліній оборони. Окупанти мають намір побудувати довготривалі вогневі точки на залізо-бетонній базі.
Росіяни покинули Мелітопольський аеродром на початку липня. Раніше його використовували як військову базу, котру точними обстрілами знищували Збройні сили України. 3 липня російські війська евакуювали весь особовий склад звідти, а після другого масованого обстрілу і всю техніку, яка вціліла. Внаслідок обстрілу постраждали десятки окупантів. Впродовж ранку після обстрілів на базі відбувалась детонація.
- Нагадаємо, у Мелітополі колаборанти готують для себе нову будівлю міської ради. Вони бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка.
- Російські війська ведуть вогонь по населених пунктах України зі спальних районів Енергодара. Ворог розміщує техніку там, де перебуває місцеве населення.