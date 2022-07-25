Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Хоча повноцінний ремонт та запуск злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Технологічно на подібні роботи потрібно 21-28 днів. За ці тижні бетон має набрати необхідну міцність, щоб витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.

Російські окупаційні сили хочуть відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для проведення робіт частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону “Моноліт Плюс”.

Українська розвідка зазначає, що місцевий бетонний завод також можуть використовувати для зміцнення ліній оборони. Окупанти мають намір побудувати довготривалі вогневі точки на залізо-бетонній базі.

Росіяни покинули Мелітопольський аеродром на початку липня. Раніше його використовували як військову базу, котру точними обстрілами знищували Збройні сили України. 3 липня російські війська евакуювали весь особовий склад звідти, а після другого масованого обстрілу і всю техніку, яка вціліла. Внаслідок обстрілу постраждали десятки окупантів. Впродовж ранку після обстрілів на базі відбувалась детонація.