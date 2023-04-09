За минулу добу, 8 квітня, російські військові обстріляли Херсонську область 71 раз. Внаслідок цього пошкоджено завод та лінії електропередач.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За вчора росіяни випустили по регіону 495 снарядів.

Російські військові завдали ударів по житлових кварталах Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено лінії електропередач та зерновий термінал у Бериславському районі.

Херсон теж потрапив під обстріл. У Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.