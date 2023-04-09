Про це повідомив глава  Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За вчора росіяни випустили по регіону 495 снарядів.

Російські військові завдали ударів по житлових кварталах Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено лінії електропередач та зерновий термінал у Бериславському районі.

Херсон теж потрапив під обстріл. У Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.

Жертв чи загиблих серед мирного населення немає.