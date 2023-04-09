Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
За вчора росіяни випустили по регіону 495 снарядів.
Російські військові завдали ударів по житлових кварталах Херсонської області. Внаслідок атак пошкоджено лінії електропередач та зерновий термінал у Бериславському районі.
Херсон теж потрапив під обстріл. У Корабельному районі Херсона російські снаряди влучили у території суднозаводу.
Жертв чи загиблих серед мирного населення немає.
- Минулої доби російські війська завдали ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості, внаслідок чого частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.
- Вночі 9 квітня ворожі війська здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок якого загинула 11-річна дівчинка.