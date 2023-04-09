Минулої доби російські війська завдали ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості, внаслідок чого частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Як зазначив Синєгубов, вчора зранку противник завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.

Крім того, голова Хакрівської ОДА запевнив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що вночі 9 квітня ворожі війська здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок якого загинула 11-річна дівчинка.