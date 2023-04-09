Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Як зазначив Синєгубов, вчора зранку противник завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.
Крім того, голова Хакрівської ОДА запевнив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.
Додамо, що вночі 9 квітня ворожі війська здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок якого загинула 11-річна дівчинка.
- Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі Херсонської області тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також “забороненого” контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.
- Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.
- За даними аналітиків, динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.