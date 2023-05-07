Про це повідомив очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов.

За його словами, ракета С-300 потрапила на територію одного з автопарків.

За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

“Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження”, — додав він.

Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.