Окупаційні війська РФ завдали удару по Очакову Миколаївської області. Внаслідок обстрілів було зруйновано елеватор.

Про це повідомив заступник мера міста Олексій Васьков у Facebook.

Російські військові пошкодили десятки приватних будинків. Разом з елеватором знищено декілька тисяч тонн зерна.

Комунальні служби прибирали завали. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використовували С-300. Росіяни призвели до суттєвого пошкодження трьох лікувальних закладів, двох навчальних закладів, готелю та музею.

Зранку на території підприємства у Вознесенську пролунав вибух. Внаслідок цього сталося займання приміщень. Стосовно постраждалих не повідомлялося. Також було пошкоджено приватні будинки.