Про це повідомив заступник мера міста Олексій Васьков у Facebook.
Російські військові пошкодили десятки приватних будинків. Разом з елеватором знищено декілька тисяч тонн зерна.
Комунальні служби прибирали завали. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Вночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використовували С-300. Росіяни призвели до суттєвого пошкодження трьох лікувальних закладів, двох навчальних закладів, готелю та музею.
Зранку на території підприємства у Вознесенську пролунав вибух. Внаслідок цього сталося займання приміщень. Стосовно постраждалих не повідомлялося. Також було пошкоджено приватні будинки.
- У Маріуполі виявили тіла загиблих, яких не ховають окупанти. Вони знаходяться під завалами будинків на бульварі Морський.
- Україна бачить багато способів завдати шкоди Росії в Херсонському наступі. За оцінками експертів, серія невеликих боїв більш вірогідна, ніж масована атака, оскільки Київ захищає свої війська.