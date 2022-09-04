Україна бачить багато способів завдати шкоди Росії в Херсонському наступі. За оцінками експертів, серія невеликих боїв більш вірогідна, ніж масована атака, оскільки Київ захищає свої війська.

Про це інформує The Wall Street Journal.

Контрнаступ на півдні України не йде так стрімко, як хтось міг би очікувати, однак, за словами українських чиновників, таким і є план.

Успіх від реалізації цієї стратегії також може приймати різні форми – на цьому сходяться як офіційні особи, так і західні аналітики. Навіть проводячи повільний контрнаступ, Київ здатен досягти прогресу, змусивши Росію розкрити дислокацію своїх військ і бази постачання, зайняти оборонну позицію і таким чином здатися слабким або витягнути війська з інших частин країни. Україна також може отримати розвіддані про російські формування, вразливі місця та бажання воювати.

Українська сторона не має ані бронетехніки, ані живої сили для швидкого просування. Вони використовують далекобійну артилерію та ракети з метою послабити російські сили на передовій. Зокрема, в цьому допомагають американські реактивні артилерійські системи HIMARS. З їхньою допомогою українська сторона здатна вразити критично важливі об’єкти окупантів, зокрема – командні пункти та склади боєприпасів.

У Херсоні та його околицях, за оцінками західних чиновників, перебувають близько 20 000 російських військових.

Херсонський наступ також є елементом ширшої стратегії України, спрямованої на напруження всієї сили вторгнення Росії від Харкова на північному сході до Криму на Чорному морі. Нападаючи в багатьох місцях, “ви змушуєте росіян гадати, куди українці збираються завдати наступного удару”, — сказав генерал-лейтенант армії США у відставці Стівен Твітті. “Ви хочете непередбачуваного бою, щоб тримати росіян у напрузі”.

Генерал Твітті, який брав участь в операції “Буря в пустелі”, сказав, що не очікує масованих атак.

“Ми побачимо численні розташування невеликих підрозділів, що завдасть хаосу росіянам і є чудовим способом ведення бою”, — сказав він. Але застеріг: “У такому типі бойових дій ви повинні мати довгострокову перспективу”.