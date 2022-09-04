У Маріуполі виявили тіла загиблих, яких не ховають окупанти. Вони знаходяться під завалами будинків на бульварі Морський.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Нові страшні знахідки. Лівобережжя. бул. Морський. Досі не вилучені трупи з-під завалів, – написав Андрющенко. Частину загиблих обгризли собаки. За словами місцевих жителів, у сусідніх будинках досі мешкають люди. Радник мера закликав окупаційну владу прибрати непоховані тіла. Вони зберігаються в будинку за адресою Морський бульвар, 14. Водночас російські окупанти удають ніби нічого не відбувається. Пропагандисти подають картинку, ніби місто відновлюють.

Раніше Петро Андрющенко писав, що підрядники продовжують красти у маріупольців меблі та речі з вцілілих квартир на Лівобережжі. Під виглядом інвентаризації та заміни системи опалення майно людей опиняється “на вулиці”.

Маріупольцям забороняють повертатися до квартир до “закінчення капітального ремонту”. Місць для зберігання речей немає, як і заміни житла.

“Цікаво, що заперті квартири залишено на потім, для “комісійного відкриття”. Тому ті, хто в евакуації мають шанси на рятування скарбу більше за інших”, — додав він.