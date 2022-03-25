У Російській Федерації виробники продуктів звернулись до Генпрокуратури, аби їм не забороняли використовувати логотипи соцмереж Facebook та Instagram на упаковках товарів після того, як їх материнську компанію Meta визнали екстремісткою організацією.

Про це пише російське видання Комерсант.

У роспорядженні видання з’явився відповідний лист “Руспродсоюзу” (це такі компані як “Містраль Трейдинг”, “Руссоль”, “Димов”, “Макфа”, “Май” та ін.) до Генпрокуратури РФ, у якому вони просять підтвердити їхнє право на використання упаковки з логотипами та посиланнями заборонених у Росії соцмереж Facebook та Instagram.

“Руспродсоюз” поскаржився, що їм почали надходити звернення від постачальників та торгових мереж, оскільки на упаковках їхніх товарів містяться логотипи заборонених соціальних мереж або ж посилання на офіційні сторінки продуктів у Facebook та Instagram.

Для того, аби змінити упаковки доведеться зупинити підприємства та вивести вже виготовлені товари з обігу, зазначають у “Руспродсоюзі”.

Окрім цього у зв’язку із санкціями у РФ ціни на полімерну та картонну упаковки зросли на 65-95%. Також спостерігаються труднощі з закупівлею іноземного пакування.

Заклеювати логотипи заборонених соцмереж також не допоможе розв’язати проблему, зазначають у компанії, адже це може призвести до перебоїв з відвантаженням, а також потребуватиме додаткових трудових та фінансових витрат. А це, у поточних умовах, “неприпустимо”, поскаржились у “Руспродсоюзі”.

“Ніхто з учасників товаропровідного ланцюжка не розуміє, чи є порушенням закону друк логотипів соціальних мереж, що входять до Meta, на упаковці товару. Якщо це так, товари слід вилучати з обігу, що з огляду на високий споживчий попит зараз неможливо”,— наголосив співрозмовник видання.