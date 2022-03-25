Про це пише російське видання Комерсант.
У роспорядженні видання з’явився відповідний лист “Руспродсоюзу” (це такі компані як “Містраль Трейдинг”, “Руссоль”, “Димов”, “Макфа”, “Май” та ін.) до Генпрокуратури РФ, у якому вони просять підтвердити їхнє право на використання упаковки з логотипами та посиланнями заборонених у Росії соцмереж Facebook та Instagram.
“Руспродсоюз” поскаржився, що їм почали надходити звернення від постачальників та торгових мереж, оскільки на упаковках їхніх товарів містяться логотипи заборонених соціальних мереж або ж посилання на офіційні сторінки продуктів у Facebook та Instagram.
Для того, аби змінити упаковки доведеться зупинити підприємства та вивести вже виготовлені товари з обігу, зазначають у “Руспродсоюзі”.
Окрім цього у зв’язку із санкціями у РФ ціни на полімерну та картонну упаковки зросли на 65-95%. Також спостерігаються труднощі з закупівлею іноземного пакування.
Заклеювати логотипи заборонених соцмереж також не допоможе розв’язати проблему, зазначають у компанії, адже це може призвести до перебоїв з відвантаженням, а також потребуватиме додаткових трудових та фінансових витрат. А це, у поточних умовах, “неприпустимо”, поскаржились у “Руспродсоюзі”.
“Ніхто з учасників товаропровідного ланцюжка не розуміє, чи є порушенням закону друк логотипів соціальних мереж, що входять до Meta, на упаковці товару. Якщо це так, товари слід вилучати з обігу, що з огляду на високий споживчий попит зараз неможливо”,— наголосив співрозмовник видання.
- Нагадаємо, з 14 березня на території Російської Федерації заблокована соціальна мережа Instagram. У ній мільйони користувачів Росії спілкувалися з друзями, ділилися світлинами та заробляли гроші. Однак відтепер цього не буде.
- Відомо, що у Facebook та Instagram тимчасово змінюються правила модерування дописів. Відтепер користувачам із низки країн дозволено вживати “мову ненависті” щодо російських солдатів та жителів країни-окупанта в контексті вторгнення до України.