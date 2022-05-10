Російські окупанти відбирають квартири у херсонців, які покинули місто на час тимчасової окупації. Відповідний "наказ" окупаційної влади потрапив у мережу.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

На своїй сторінці у Facebook омбудсменка опублікувала фото “наказу”, який видав “військовий комендант” Херсонської області.

У ньому йдеться про те, що керівники житлових організацій повинні “надати списки квартир, власники яких виїхали з Херсону”.

Ці порожні квартири окупанти хочуть передати “тимчасовим переселенцям, які прибули з зони активних бойових дій”.

Денісова нагадала, що викрадення майна та погрози щодо його вилучення на окупованих територіях – це порушення 31 та 33 ст. Женевської конвенції про захист цивільного населення в умовах війни.

Ці статті забороняють державі-окупанту вчиняти фізичний або моральний примус щодо осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, та вчиняти пограбування та вилучення майна.

“Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини в Україні з боку держави-окупанта”, – резюмувала омбудсменка.