Джерело: Олексій Данілов у Twitter.

Напередодні пропагандисти заявили, що Залужний нібито отримав травму голови та множинні осколкові поранення під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське, що на Херсонщині.

Водночас Данілов спростував фейк, повідомивши, що сьогодні, 24 травня, президент України заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки.

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 😉 та інших членів Ставки. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023

Додамо, що 23 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Головними темами діалогу було обговорення потреби у посиленні протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.

Сторони також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Український генерал розповів Каволі про кількісний та якісний склад нашого війська та про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.