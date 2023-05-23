Джерело: Валерій Залужний/Facebook
Головними темами діалогу було обговорення потреби у посиленні протиповітряної оборони, зокрема за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів.
Сторони також обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки. Український генерал розповів Каволі про кількісний та якісний склад нашого війська та про ініціативу посилення української морської піхоти шляхом створення нових бригад.
Головнокомандувач ЗСУ домовився з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.
Залужний висловив вдячність партнерам за підтримку та допомогу Україні.
Зауважимо, нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів зустріч з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони зокрема обговорили ситуацію на фронті.
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