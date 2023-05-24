Сьогодні, 24 травня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили концепцією розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.

Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.

“Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ “Хортиця” й “Таврія”. Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів”, – поінформував президент Зеленський.

А також додав, що під час засідання Ставки учасники проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

“Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо”, – резюмував президент України.

Зазначимо, що виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що вже у липні може розпочатись навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

За словами Поульсена, він очікує, що до кінця червня будуть узгоджені всі формальності й вже у липні розпочнеться навчання українських пілотів на винищувачах.

Водночас він додав, перш ніж винищувачі зможуть використовувати безпосередньо в Україні, може пройти “до шести місяців”.