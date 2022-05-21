Кілька російських ЗМІ сповістили, що на російсько-українській війні загинув племінник заступника міністра оборони РФ Адам Хамхоєв.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на місцеві видання The Magas Times та “Фортанга”.

Ним виявився загиблий командир десантно-штурмової роти капітан РФ Адам Хамхоєв. Спершу про його смерть повідомило місцеве видання з посиланням на “офіцерський корпус” Інгушетії.

Інше видання зазначає, що загиблий – племінник заступника міністра оборони Росії, колишнього голови Інгушетії Юнус-Бека Євкурова.

Згідно з інформацією джерел, Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня. Окупант був сином сестри Євкурова, і той “допомагав йому будувати кар’єру”.