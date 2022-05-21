Про це повідомляє Meduza з посиланням на місцеві видання The Magas Times та “Фортанга”.
Ним виявився загиблий командир десантно-штурмової роти капітан РФ Адам Хамхоєв. Спершу про його смерть повідомило місцеве видання з посиланням на “офіцерський корпус” Інгушетії.
Інше видання зазначає, що загиблий – племінник заступника міністра оборони Росії, колишнього голови Інгушетії Юнус-Бека Євкурова.
Згідно з інформацією джерел, Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня. Окупант був сином сестри Євкурова, і той “допомагав йому будувати кар’єру”.
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