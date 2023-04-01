Російсько-українська війна - наймасштабніший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни - найближчими тижнями переходить у нову фазу.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press.

Не маючи жодних пропозицій щодо перемовин про припинення війни між Росією та Україною, український міністр оборони Олексій Резніков минулого тижня заявив, що весняний контрнаступ ЗСУ може розпочатися вже у квітні.

Перед Україною стоїть ключове тактичне питання: як ЗСУ може витіснити війська РФ з окупованої ними землі?

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, але її атаки не досягли основних цілей і втратили оберти до липня. З серпня по листопад українські контрнаступи відбили значну частину окупованих територій.

Тоді бої загрузли у виснажливій війні під час зими та в ранньої весни.

Тепер Україна може скористатися перевагами покращення погоди, щоб перехопити ініціативу на полі бою з новими партіями західної зброї, включаючи десятки танків, і свіжими військовими, які пройшли навчання на Заході.

Але російські війська зарилися глибоко, перебуваючи за мінними полями та вздовж кілометрів траншей.

Війна виявила ганебні недоліки військової майстерності Кремля.

Невдачі на полі бою зокрема нездатність Росії дійти до Києва в перші дні вторгнення, нездатність утримати деякі райони та нездатність взяти зруйноване східне місто Бахмут, попри сім місяців боїв, спроби зламати українську волю до боротьби, як-от безжальний удар по енергомережі країни, також провалилися.

Розвідувальні служби РФ погано оцінили рішучість України та відповідь Заходу. Вторгнення також виснажило російські військові ресурси, викликавши труднощі з постачанням боєприпасів, бойовим духом і кількістю військ.

Російський президент Володимир Путін, вочевидь стурбований тим, що війна може послабити підтримку його уряду в суспільстві, уникав тотального поштовху до перемоги через обов’язкову масову мобілізацію.

“У росіян немає кінця проблем”, — сказав Джеймс Ніксі, директор програми Росії та Євразії Chatham House, мозкового центру в Лондоні.

Розуміючи, що він не може виграти війну найближчим часом, Путін має на меті затягнути бойові дії в надії, що підтримка України Заходом зрештою зникне, сказав Ніксі.

За його словами, стратегія Росії розроблена навколо того, щоб “примусити Захід розвалитися”.

Тим часом українські військові починають сезон із напливу потужної зброї.

Цього тижня Німеччина заявила, що поставила Україні 18 обіцяних танків Leopard 2. Польща, Канада та Норвегія також передали взяті під заставу танки Leopard. Також прибули британські танки Challenger.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив надію, що до квітня західні партнери поставлять принаймні два батальйони німецького виробництва Leopard 2. Він також очікує шість-сім батальйонів танків Leopard 1 з боєприпасами від коаліції країн.

Також передані американські танки Abrams і французькі легкі танки. Повертаються українські військові, які пройшли навчання на цих танках.

Допомога Заходу мала життєво важливе значення для посилення стійкого опору України та формування перебігу війни. Зеленський визнає, що без допомоги США Україна не має шансів перемогти.

Нові поставки, включно з гаубицями, протитанковою зброєю та 1 мільйоном артилерійських боєприпасів, додадуть більшої сили українській армії та нададуть їй більшої потужності.

“Сама кількість танків може глибше вбити клин у позиції, які утримують росіяни”, – сказав Ніксі.

У своєму контрнаступі українські війська намагатимуться прорвати сухопутний коридор між Росією та анексованим Кримським півостровом, рухаючись із Запоріжжя в бік Мелітополя та Азовського моря, вважає український військовий аналітик Олег Жданов.

У разі успіху українці “розділять російські війська на дві половини і перекриють шляхи постачання підрозділів, які розташовані далі на захід, у напрямку Криму”, — сказав Жданов.

Інститут вивчення війни, своєю чергою, вважає, що Україні потрібно буде розпочати серію контрнаступів, а не одну, щоб отримати перевагу.

Операції мали б “подвійну мету: переконати Путіна прийняти досягнутий шляхом переговорів компроміс або створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ та його західні союзники потім могли фактично заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень Путіна”, – йдеться в повідомленні ISW цього тижня.

Ніксі не сумнівається, що кожна сторона продовжуватиме “відривати одна від одної шматки” протягом наступних місяців у надії отримати перевагу за столом переговорів.

Попереду може бути переломний період: якщо Україні не вдасться досягти прогресу на полі бою зі своєю західною зброєю, союзники можуть не захотіти надсилати йому більше дорогої техніки.

Ставки високі: поразка України “матиме глобальні наслідки, і не буде такої речі, як європейська безпека, як ми (зараз) її розуміємо”, — сказав Ніксі.