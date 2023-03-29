Попри те, що зараз найактивніші бойові дії російсько-української війни тривають на східному напрямку, Україна не забуває й про деокупацію Криму і на півострові ведеться зовсім інші війна.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Повернення Криму зараз може здатися малоймовірним завданням для України, але вона докладає значних зусиль, щоб зробити окупацію Росією якомога незручнішою. Своєю чергою росіяни докладають чимало зусиль, щоб укріпити півострів, який вони незаконно анексували у 2014 році.

До прикладу, окупаційна влада Криму шукає робітників для будівництва та укріплення окопів на півострові.

Українські військові здійснюють атаки на Крим з двома цілями: турбувати російський Чорноморський флот і переривати життєво важливі лінії постачання Росії.

Супутникові знімки в лютому показали значне нарощування російської техніки та бронетехніки в кількох точках на півночі Криму.

Про завдані Україною удари в Криму з’являється мало подробиць. Лише зрідка неофіційні відео в соціальних мережах дають змогу зрозуміти, що було вражено. І лише зрідка зазвичай обережні українські посадовці згадують про якісь дії в Криму.

Це частина конфлікту, який ведеться здебільшого в тіні, далеко від жорстокої виснажливої ​​війни, яка точиться на Донбасі.

Однак минулого тижня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вибухи в кримському місті Джанкой сталися через удар по російських крилатих ракетах “Калібр”, які транспортувалися залізницею. Зазначається, що удар послужив “демілітаризації Росії та підготовці Кримського півострова до деокупації”.

Немає можливості підтвердити, що “Калібри” дійсно були знищені. Але Росія все ж почала розслідування “щодо нещодавньої атаки безпілотників, відбитої російськими системами протиповітряної оборони поблизу міста Джанкой”, яке є одним з основних центрів російської техніки, що переміщується через Крим.

“Калібри” будуть високопріоритетною ціллю, враховуючи хаос, який вони завдають, коли Чорноморський флот обстрілює цілі в Україні.

Через два дні після вибухів у Джанкой нічне небо над Севастополем – базою Чорноморського флоту – осяяла протиповітряна оборона. У соціальних мережах показали відео на якому видно сильний вибух у районі гавані. “Губернатор” міста заявив, що не перша українська атака морських безпілотників на порт Севастополя була придушена.

Ці удари не передвіщають український план повернення Криму. Але півострів є артерією, якою Росія просуває війська та зброю на південь України, а також є оборонним тилом для російських військ, які все ще утримують частину Херсонської області.

Українські посадовці кажуть, що росіяни почали мінувати частину дельти річки Дніпро, щоб перешкодити висадці десанту на півдні Херсона.

Також періодично відбуваються диверсії в Криму невідомими особами. Російські ЗМІ повідомили про спробу підриву газопроводу в місті Сімферополь цього місяця, що спричинило вибух і пожежу.

Український центр опору, офіційне агентство, стверджував у лютому, що партизани підірвали залізницю в Бахчисараї поблизу Севастополя і проросійські соцмережі показали невеликі пошкодження колій.

Масштаби партизанського руху на півострові невідомі; щонайбільше це подразнює підтримувану Росією владу – поки що. Періодично надходять повідомлення від призначеної Росією влади про затримання зловмисників.

Цього тижня Організація Об’єднаних Націй повідомила, що до кінця січня в Криму задокументувала 210 судових переслідувань за “публічні дії, спрямовані на дискредитацію” та “перешкоджання” російським збройним силам.

Також періодично вводять комендантську годину в містах поблизу Криму, таких як Чаплинка, через які часто проїжджає російська бронетехніка – швидше за все, щоб запобігти передачі будь-якої інформації українським військовим. Україна стверджувала, що минулого тижня російська Нацгвардія провела рейд у Чаплинці та перевірила документи, телефони та транспортні засоби місцевих жителів.

Ще одним аспектом стриманого конфлікту в Криму є дезінформація. Частоти радіостанцій були зламані — наприклад, нещодавно для поширення фейкових новин про наказ про евакуацію півострова. З Києва постійно надходять заяви, спрямовані на те, щоб збурити росіян у Криму. Наприкінці минулого тижня речник Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що посадовці підтримуваної Росією адміністрації в Криму поспішають продати своє майно та евакуювати свої сім’ї.

Проте поки що немає незалежних доказів відтоку проросійських чиновників.

Хоча будь-який український наступ з метою повернення Криму є в кращому випадку віддаленим, росіяни не ризикують. Супутникові знімки показують великі оборонні укріплення, такі як траншеї поблизу або в Криму, наприклад, поблизу міста Армянськ.

Цього місяця призначений Росією “глава” Криму Сергій Аксьонов заявив, що створення лінії укріплень на півострові є запорукою його безпеки.

Денис Чистиков, заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим заявив у п’ятницю, що укріплення будуються на узбережжі та біля кордону (з материковою Україною), а також глибше в Криму.

“Це робиться для того, щоб показати місцевому населенню, що півострів готується відбити атаку”, – сказав він.

CNN перевірив онлайн-оголошення про роботу для будівельників, яким обіцяли до 7000 рублів ($90) на день плюс проживання. На одному було написано: “Потрібні робітники для укріплень, 3000-7000 рублів за виконану роботу, Красноперекопськ”, (місто У Криму).

Кореспонденту російського незалежного видання “Верстка” повідомили, що для фортифікаційних робіт потрібні десятки людей . Українські військові стверджують, що жителів також примушують до виконання робіт і що між містами Ішунь і Воїнка на півночі Криму будують оборонні укріплення. У соціальних мережах з’являється відео, яке показує, як триває робота.

Можливо, це розумний крок росіян. Представники української розвідки офіційно заявляють, що стратегічною метою будь-якого контрнаступу цієї весни буде перерізати окупований коридор між Кримом і російським кордоном вздовж Азовського моря.

Це призведе до удару на південь у напрямку Мелітополя та в райони Херсона, що прилягають до Криму. Питання, чи намагатимуться українські сили увійти до Криму, залишається відкритим.

На превелике роздратування Києва, деякі офіційні особи США явно прохолодно ставляться до такої перспективи, відчуваючи, що це призведе до непередбачуваної ескалації. Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, раніше цього року заявив, що “було б дуже, дуже важко викинути російські війська з усієї – кожного дюйма України та окупованої – чи окупованої Росією України”.

Анчал Вохра нещодавно написав у журналі Foreign Policy , що “ізоляція Криму — це одне, а входження, напад і утримання такого сильно укріпленого регіону, який охороняє російський військово-морський флот, — зовсім інше”.

Цього тижня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв попередив, що Росія застосує “абсолютно будь-яку зброю”, якщо Україна спробує повернути Крим.