Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час слідства було встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в м. Ірпені по вул. Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, російські окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

За даними правоохоронців, наступного дня, 6 березня 2022 року, о 07:30 цивільні жителі м. Ірпінь спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами “ДІТИ” та “ЕВАКУАЦІЯ”, щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.

Колона рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Олега Кошового у напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК “Кошовий” по них із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові.

Внаслідок обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Російські окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу.