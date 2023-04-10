Про це повідомила пресслужбу СБУ.
Слідчі зафіксували факти насильницького вивезення дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили протягом вересня-жовтня 2022 року.
Потерпілими виявилися сироти й сотні дітей, батьків яких російські військові незаконно затримали на спробі виїхати із зони бойових дій.
Росіяни звернулися до власниці однієї з кримських туристичних агенцій. Жінка добровільно погодилася допомогти у примусовому вивезенні дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого Криму, а саме Севастополя.
Зловмисниця виділила автобуси. Цим вона забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Нині вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.
- Мешканець Южноукраїнська виявився російським агентом, який збирає розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Його цікавила інформація, яку російські військові використовували для підготовки прицільних ракетних ударів.
- Служба безпеки затримала ворожого поплічника, який збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.