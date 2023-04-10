Про це повідомила пресслужбу СБУ.

Слідчі зафіксували факти насильницького вивезення дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. Неповнолітніх вивозили протягом вересня-жовтня 2022 року.

Потерпілими виявилися сироти й сотні дітей, батьків яких російські військові незаконно затримали на спробі виїхати із зони бойових дій.

Росіяни звернулися до власниці однієї з кримських туристичних агенцій. Жінка добровільно погодилася допомогти у примусовому вивезенні дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого Криму, а саме Севастополя.

Зловмисниця виділила автобуси. Цим вона забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.