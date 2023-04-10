Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
Чоловікам призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Також їх майно підлягає конфіскації.
Як повідомляється, прокуратурою доведено, що у лютому 2022 року громадяни України добровільно вступили до “народної міліції ДНР”. Вони служили в одній із мотострілкових бригад на посадах стрілків. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.
Перебуваючи у Донецькій області, зловмисники виконували накази командирів російської армії та незаконного збройного формування, здійснювали окупацію захоплених територій України та інженерно-технічне облаштування позицій.
Наголошено, що один із засуджених займався евакуацією поранених і вбитих військовослужбовців країни-агресора та учасників незаконного збройного формування. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.
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