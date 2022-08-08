У Києві винесли вирок російському танкісту Михайлу Куликову. За те, що він у лютому поцілив у багатоповерхівку на околиці Чернігова, йому присудили 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що 26 лютого командир Леонід Щоткін перебував у танку разом із Михайлом Куликовим. Вони рухалися у напрямку Олександрівки чернігівською Кільцевою.

Командир наказав розвернути башту в напрямку новобудови. Михайло Куликов виконав наказ та влучив в 11-поверховий будинок, де не було військових об’єктів. Окупант поцілив у квартиру на десятому поверсі, але тоді всередині не було людей.