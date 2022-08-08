Про це повідомила Служба безпеки України. 

Слідство встановило, що 26 лютого командир Леонід Щоткін перебував у танку разом із Михайлом Куликовим. Вони рухалися у напрямку Олександрівки  чернігівською Кільцевою.

Командир наказав розвернути башту в напрямку новобудови. Михайло Куликов виконав наказ та влучив в 11-поверховий будинок, де не було військових об’єктів. Окупант поцілив у квартиру на десятому поверсі, але тоді всередині не було людей.

Внаслідок атаки було знищено декілька квартир. Невдовзі після атаки екіпаж було підбито, а ЗСУ взяли їх у полон.

Михайлу Куликову також присудили стягнення процесуальних витрат у сумі 26 600 гривень. Його визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та засуджено до 10,5 років позбавлення волі. Натомість командира вже обміняли.

Фото: СБУ