Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідство встановило, що 26 лютого командир Леонід Щоткін перебував у танку разом із Михайлом Куликовим. Вони рухалися у напрямку Олександрівки чернігівською Кільцевою.
Командир наказав розвернути башту в напрямку новобудови. Михайло Куликов виконав наказ та влучив в 11-поверховий будинок, де не було військових об’єктів. Окупант поцілив у квартиру на десятому поверсі, але тоді всередині не було людей.
Внаслідок атаки було знищено декілька квартир. Невдовзі після атаки екіпаж було підбито, а ЗСУ взяли їх у полон.
Михайлу Куликову також присудили стягнення процесуальних витрат у сумі 26 600 гривень. Його визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та засуджено до 10,5 років позбавлення волі. Натомість командира вже обміняли.
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