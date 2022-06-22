Після того, як Євросоюз та Швейцарія запровадили низку санкцій проти Росії, підприємці з РФ почали шукати "прихисток" у Дубаї, щоб мати змогу обійти введені обмеження.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg

Десятки років Швейцарія була своєрідним домом для посередників, які допомагали російським виробникам шукати покупців у всьому світі. Однак після запровадження низки санкцій, російським підприємцям доводиться відкривати офіси в інших державах, зокрема в ОАЕ.

До прикладу, троє найбільших російських виробників нафти перебувають у процесі оцінювання Дубаї, як майданчика для торгових операцій. Декілька російських фірм вже відкрили офіси в ОАЕ.

Поступові санкції ускладнили торгівлю російських державних компаній, зокрема для тих, які займаються експортом товарів з країни. Проблемою стали і неофіційні санкції – банки відкликали кредитні лінії, необхідні для фінансування угод. Припинили надавати свої послуги росіянам також судноплавні та страхові компанії.

Все це дозволило Дубаю, який уникав санкцій проти РФ, посилити конкуренцію зі Швейцарією, яка є центром світової торгівлі сировинними товарами.

Попри те, що Швейцарія займає позицію нейтралітету щодо повномасштабної російсько-української війни та забороняє постачати Україні своє озброєння, Женева все ж запровадила деякі санкції проти Росії.

Зокрема, разом з ЄС, Швейцарія ввела обмеження, які забороняють до кінця 2022 року страхівку та фінансування транспортування російської нафти до країн, які не входять у Євросоюз.

Якщо заборона буде прийнята повністю, це ускладнить роботу з російською нафтою та додасть заборону на продаж і надання фінансових послуг щодо російського вугілля. Це сприятиме тому, що російські компанії переїжджатимуть зі Швейцарії в інші країни.

“Торгівля енергоресурсами між РФ та Китаєм зазвичай відбувалась через торговий дім у Швейцарії при фінансовій підтримці лондонського банкіра. Кому це зараз потрібно? Очевидно, що компанії, які цим займаються, обов’язково переїдуть у нову юрисдикцію”, – сказав Воутер Джейкобс, директор Erasmus Commodity & Trade Center в Університеті Еразма у Роттердамі.

Минулого місяця керівництво російської компанії “Роснефть” прилетіло у Дубаї, щоб вивчити ідею відкриття торгового підприємства. Також відкрити офіс у Дубаї намагається і компанія “Газпром нефть” – третя за величиною компанія-виробник нафти у РФ.

Компанія “Litasco SA” – торгово-збутовий підрозділ російського енергетичного гіганта “Лукойл” – планує перемістити частину російського персоналу з Женеви у Дубаї, сподіваючись, що країна ОАЕ стане новим центральним хабом компанії.

Минулого тижня, за даними джерел, у Дубаї відкрився офіс компанії “Solaris Commodities”, яка є трейдером російського зерна. Раніше офіс компанії знаходився у Швейцарії.

І хоча європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію, трейдеру стало важче отримати доступ до фінансування, оскільки швейцарські банки уникають постачання російських товарів, незалежно від того, чи будуть за це покарані штрафами.

Також через санкції виникли проблеми з фінансування сировинних трейдерів, оскільки кредитували бізнес російські банки. Зокрема “Сбербанк”, який нещодавно потрапив під санкції ЄС, минулого року подвоїв обсяг свого бізнесу завдяки фінансуванню торгівлі сировинними товарами у Швейцарії. Тепер це буде неможливим.

Зіштовхнулись з виїздом російських компаній й інші міста Швейцарії. Зокрема з міста Цуг виїхала компанія “Suek AG” – ексклюзивний продавець російського вугілля. Компанія також планує відкрити офіс у Дубаї. Окрім цього, “EuroChem Group AG” – один з найбільших у світі виробників добрив, більша частина активів якого знаходиться у РФ – також відриває підприємство у Дубаї. Обидві компанії до початку повномасштабної війни РФ проти України належали мільярдеру Андрію Мельникову.