Про це йдеться у Twitter CSIS.
Канадська розвідка попередила бізнес, що військово-промисловий комплекс РФ сильно залежить від іноземних компонентів та технологій, які необхідні для російської воєнної модернізації.
Тому, найближчим часом Кремль активно шукатиме нові методи, щоб обійти введені Заходом санкції.
“Спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій та незаконно придбати західні технології подвійного використання/обмежених технологій триватимуть і потенційно загострюватимуться, зокрема у Канаді”, – резюмували у CSIS.
- Нагадаємо, Польща вимагає посилити санкції проти Росії. Саме тому Уряд Польщі закликав запровадити додаткові санкції проти РФ напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.
- Також повідомлялось, що російські бізнесмени стали переймати досвід життя під санкціями США від Ірану. Особливо росіян цікавлять запчастини для важкої техніки та будівельні матеріали.
- Окрім цього, у РФ виник дефіцит безпілотників з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. В окремих сегментах ціни зросли втричі.