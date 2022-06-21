За даними Канадської служби безпеки та розвідки (CSIS), Росія активно шукатиме способи обійти запроваджені проти неї санкції, оскільки потребує іноземних військових технологій.

Про це йдеться у Twitter CSIS.

Канадська розвідка попередила бізнес, що військово-промисловий комплекс РФ сильно залежить від іноземних компонентів та технологій, які необхідні для російської воєнної модернізації.

Тому, найближчим часом Кремль активно шукатиме нові методи, щоб обійти введені Заходом санкції.

“Спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій та незаконно придбати західні технології подвійного використання/обмежених технологій триватимуть і потенційно загострюватимуться, зокрема у Канаді”, – резюмували у CSIS.