Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
Компанія Pegas Touristik, яка володіє Nordwind Airlines, і Anex Tourism Group, яка управляє Azur Air, розглядають можливість створення нових авіакомпаній в Туреччині.
Також вони вели переговори з лізинговими компаніями щодо отримання літаків.
На відміну від державної російської авіалінії ПАТ “Аерофлот”, яка до вторгнення в Україну здійснювала рейси до 56 країн світу, Azur Air і Nordwind переважно перевозять російських туристів до місць відпочинку.
Проте обидві компанії є частинами більших туристичних компаній, які контролюються турецькими бізнесменами.
Через те, що перевізники не отримали індивідуальних санкцій, їх переміщення не буде порушувати правила.
“Anex може розмістити новий підрозділ в Анталії, головному вузлі південного узбережжя Туреччини, з флотом вузько і широкофюзеляжних літаків Boeing Co. Група веде переговори з кількома орендодавцями, включаючи Dubai Aerospace Enterprise й Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp” – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що санкції Європейського Союзу змусили лізингові компанії, які базуються переважно в Ірландії, припинити оренду літаків російським авіакомпаніям.
- Нові санкції проти РФ, які запроваджує Велика Британія, торкнуться великих авіакомпаній.
- Раніше Туреччина створила авіаперевізники, які обслуговуватимуть виключно росіян, задля того, аби РФ та Туреччина змогли оминути санкції ЄС та США й відновити туристичний бізнес в країні. Новостворені компанії літатимуть лише до Росії, отже уникатимуть ризиків.
- Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. Тепер вони змушені летіти із Сирії над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова.