Деякі російські авіакомпанії думають про створення турецьких перевізників. Для того, щоб обійти санкції, які не дозволяють їм орендувати літаки та мати доступ до об’єктів технічного обслуговування й ремонту після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Компанія Pegas Touristik, яка володіє Nordwind Airlines, і Anex Tourism Group, яка управляє Azur Air, розглядають можливість створення нових авіакомпаній в Туреччині.

Також вони вели переговори з лізинговими компаніями щодо отримання літаків.

На відміну від державної російської авіалінії ПАТ “Аерофлот”, яка до вторгнення в Україну здійснювала рейси до 56 країн світу, Azur Air і Nordwind переважно перевозять російських туристів до місць відпочинку.

Проте обидві компанії є частинами більших туристичних компаній, які контролюються турецькими бізнесменами.

Через те, що перевізники не отримали індивідуальних санкцій, їх переміщення не буде порушувати правила.

“Anex може розмістити новий підрозділ в Анталії, головному вузлі південного узбережжя Туреччини, з флотом вузько і широкофюзеляжних літаків Boeing Co. Група веде переговори з кількома орендодавцями, включаючи Dubai Aerospace Enterprise й Aviation Capital Group, а також AerCap Holdings і Boeing Capital Corp” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що санкції Європейського Союзу змусили лізингові компанії, які базуються переважно в Ірландії, припинити оренду літаків російським авіакомпаніям.