Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій у Facebook.
“В реальності цієї “акції” не було, зображена на колажі людина не відома ані каналу, ані аудиторії. Фотоколаж має всі ознаки фальшивого зображення, що видно неозброєним оком”, — повідомили на телеканалі.
Керівництво телеканалу також повідомило, що канал є постійною мішенню для російських спецслужб. Однак, за їх словами, журналістський колектив стійко працює за умов війни РФ проти України.
- Варто зазначити, що раніше редакторка російського “Первого” каналу Марина Овсяннікова увірвалася в прямий ефір з плакатом з антивоєнними гаслами. Владні структури назвали цей вчинок “інформаційною диверсією”. Після затримання проти неї й кримінальної справи.