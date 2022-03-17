В інтернеті поширюється новий фейк, що нібито в прямому етері державного телеканалу іномовлення російською мовою під час марафону FreeДОМ з'явилась невідома особа з плакатом з провокативним написом "Зеленський капітулюй, кидай наркотики й повертайся на сцену".

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій у Facebook.

“В реальності цієї “акції” не було, зображена на колажі людина не відома ані каналу, ані аудиторії. Фотоколаж має всі ознаки фальшивого зображення, що видно неозброєним оком”, — повідомили на телеканалі.

Керівництво телеканалу також повідомило, що канал є постійною мішенню для російських спецслужб. Однак, за їх словами, журналістський колектив стійко працює за умов війни РФ проти України.