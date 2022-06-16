У четвер, 16 червня, російський "Газпром" повідомив про чергове скорочення постачання газу до Європи газопроводом "Північний потік-1". У Німеччині такі дії РФ викликали занепокоєння.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Газпром” уже вдруге за останні дні скорочує обсяг постачання газу до європейських країн через газопровід “Північний потік-1”, який прямує з РФ до Німеччини. Тепер обсяги постачання становлять лише 40% від попередніх.

Як пояснили у російській компанії, скорочення обсягів постачання – це вимушений крок, оскільки через західні санкції нібито затримується доставка обладнання Siemens Energy, необхідного для ремонтних робіт.

У Німеччині на зменшення постачання газу зреагували негативно. Зокрема міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що це “попереджувальний сигнал”, спрямований на те, щоб “посіяти невизначеність та підвищити ціни на енергоносії” в Європі.

До прикладу, після повідомлення “Газпрому” про скорочення постачання оптові ціни на газ у Нідерландах зросли на 25%.