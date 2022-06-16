Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Газпром” уже вдруге за останні дні скорочує обсяг постачання газу до європейських країн через газопровід “Північний потік-1”, який прямує з РФ до Німеччини. Тепер обсяги постачання становлять лише 40% від попередніх.
Як пояснили у російській компанії, скорочення обсягів постачання – це вимушений крок, оскільки через західні санкції нібито затримується доставка обладнання Siemens Energy, необхідного для ремонтних робіт.
У Німеччині на зменшення постачання газу зреагували негативно. Зокрема міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що це “попереджувальний сигнал”, спрямований на те, щоб “посіяти невизначеність та підвищити ціни на енергоносії” в Європі.
До прикладу, після повідомлення “Газпрому” про скорочення постачання оптові ціни на газ у Нідерландах зросли на 25%.
- Нагадаємо, російська компанія “Газпром” скоротить постачання природного газу газопроводом “Північний потік-1”. Через невідремонтоване обладнання доведеться зменшити транспортування ним газу на 40%.
- Після цього в українській ГТС заявили, що готові компенсувати обсяги “Північного Потоку-1”, однак “Газпром” не використовує навіть заброньовані потужності.