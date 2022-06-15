Український Оператор газотранспортної системи заявив, що газ є елементом гібридної зброї Росії та інструментом політичного тиску на Європейський союз.

Про це повідомляється на сайті Оператора газотранспортної системи України.

Відомо, що раніше Росія заявила про технічну проблему з її боку, яка призвела до скорочення постачання газу “Північним Потоком-1” на 100 млн кубометрів на добу (близько 40%). Річ у тім, що обладнання від компанії Siemens, яке відправили на ремонт, не повернулося до РФ через запроваджені обмеження.

На думку гендиректора ОГТСУ Сергія Макогона, як надійний постачальник, “Газпром” мав би запропонувати рішення проблеми, а не тільки озвучити її. Зокрема, є можливість переорієнтувати потоки газу на інші доступні газогони Польщі чи України.

Зі свого боку українська ГТС готова компенсувати обсяги “Північного Потоку-1” та має технічну можливість зробити це. Однак “Газпром” використовує заброньовані потужності ГТС України лише на 36%.

Зокрема, вже понад місяць не використовується трубопровід “Ямал-Європа”, яким транспортувався газ до Німеччини через Польщу. Його також можна було б використовувати задля компенсування обсягів “Північного Потоку-1”.

Макогон наголошує, що все це свідчить про політичні мотиви РФ. За його словами, російський газ є елементом гібридної зброї РФ та інструментом для політичного тиску на ЄС.