Генеральний штаб Збройних сил України підбив проміжні підсумки початку третього дня повномасштабної війни Росії проти України.

Відповідний допис Генштабу ЗСУ розміщений у Facebook.

Наголошується, що ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів на територіях біля України та продовжує використовувати авіацію, вражаючи ударами по аеродромах, угрупованнях військ ЗС України на східних регіонах України та у північній частині Київської області.

З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України. Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим.

Російські окупаційні війська розміщують озброєння. Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та в Одесі, по аеродрому Озерне та по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

Наразі на Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ Збройних сил України зупинило наступ противника та веде оборонні бої в Харківської області.

В районі Коблево знищено катер та до 20 осіб особового складу ДРГ противника. Група інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснили мінування десантно-доступних ділянок.

Загалом орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.