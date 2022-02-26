Відповідний допис Генштабу ЗСУ розміщений у Facebook.
Наголошується, що ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів на територіях біля України та продовжує використовувати авіацію, вражаючи ударами по аеродромах, угрупованнях військ ЗС України на східних регіонах України та у північній частині Київської області.
З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України. Управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та ТОТ Крим.
Російські окупаційні війська розміщують озброєння. Ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний та в Одесі, по аеродрому Озерне та по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.
Наразі на Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ Збройних сил України зупинило наступ противника та веде оборонні бої в Харківської області.
В районі Коблево знищено катер та до 20 осіб особового складу ДРГ противника. Група інженерних загороджень Військово-Морських Сил ЗС України здійснили мінування десантно-доступних ділянок.
Загалом орієнтовні втрати противника складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од.
- Нагадаємо, з початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітними ракетними комплексами було знищено низку російських літаків і гелікоптер.
- Також за дві доби війни з РФ українські захисники убили понад 3,5 тисячі російських окупантів і взяли 200 російських полонених.