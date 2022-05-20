Амбасадорка України в США Оксана Макарова закликала не називати російського військового Вадима Шишимаріна "розгубленим, нещасним хлопчиком". Вона зауважила, що солдат РФ — вбивця, який прийшов до України знищувати її громадян.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Макарова зауважила, що навіть коли Вадим не тримає автомат у руках, він залишається вбивцею. Тому не варто співчувати йому, називаючи “нещасним”.

“Колеги — журналісти й друзі на Facebook, не як посол, як українка і мама, прошу вас не називати підсудного російського вбивцю Шишимаріна “розгубленим, нещасним чи ще якимось там хлопчиком”. Він — вбивця і військовий злочинець, незалежно від того, як він виглядає, коли у нього немає автомата в руках”, — звернулася з проханням амбасадорка.

За її словами “хлопчики” це аж ніяк не російські військові, а українські діти, яких катує та ґвалтує ворог, юнаки, у яких відібрали дитинство, герої, які захищають Україну.

“Хлопчики — це наші діти, яких вбивають, ґвалтують і тортурують ці нелюді, хлопчики — це українська молодь, у яких рашисти відібрали радість юнацтва та дитинства 8 років тому і зараз знову, хлопчики — це наші красиві незламні герої, які щоденно захищають нас ціною власного життя”, — зазначила Макарова.

Вона підтвердила, що наразі Україна чітко і неухильно дотримується правил поводження з військовополоненими, проте не варто “викликати недоречний жаль до тих, хто прийшов нас знищувати”.