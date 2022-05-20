Про це вона написала у своєму Facebook.
Макарова зауважила, що навіть коли Вадим не тримає автомат у руках, він залишається вбивцею. Тому не варто співчувати йому, називаючи “нещасним”.
“Колеги — журналісти й друзі на Facebook, не як посол, як українка і мама, прошу вас не називати підсудного російського вбивцю Шишимаріна “розгубленим, нещасним чи ще якимось там хлопчиком”. Він — вбивця і військовий злочинець, незалежно від того, як він виглядає, коли у нього немає автомата в руках”, — звернулася з проханням амбасадорка.
За її словами “хлопчики” це аж ніяк не російські військові, а українські діти, яких катує та ґвалтує ворог, юнаки, у яких відібрали дитинство, герої, які захищають Україну.
“Хлопчики — це наші діти, яких вбивають, ґвалтують і тортурують ці нелюді, хлопчики — це українська молодь, у яких рашисти відібрали радість юнацтва та дитинства 8 років тому і зараз знову, хлопчики — це наші красиві незламні герої, які щоденно захищають нас ціною власного життя”, — зазначила Макарова.
Вона підтвердила, що наразі Україна чітко і неухильно дотримується правил поводження з військовополоненими, проте не варто “викликати недоречний жаль до тих, хто прийшов нас знищувати”.
- Нагадаємо, 18 травня в Україні було розпочато перший судовий процес щодо воєнних злочинів російських солдатів. 21-річного окупанта Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві жителя Сумської області — 62-річного Олександра Шеліпова.
- Окупант вчора визнав, що 28 лютого вбив жителя Сумської області 62-річного Олександра Шеліпова. Це перший випадок, коли судять загарбника за вбивство цивільного.