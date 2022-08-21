Про це у своєму Telegram-каналі повідомив політолог Сергій Марков.
“Нещасний Олександр Дугін. Він зараз у лікарні”, — написав він. Марков також висловив співчуття колезі у зв’язку із загибеллю його дочки.
Про смерть Дар’ї Дугіної стало відомо увечері 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини. Трагедія сталася в районі селища Великі Вяземи. За інформацією деяких ЗМІ, сам Дугін їхав в автомобілі позаду та став свідком смерті родички.
Про те, що внаслідок вибуху загинула донька, заявив ще один російський пропагандист Микола Старіков, головна редакторка Russia Today Маргарита Сімоньян, а також так званий ватажок “ДНР” Денис Пушилін: “Терористи українського режиму, намагаючись ліквідувати Олександра Дугіна, підірвали його дочку…В автомобілі”, — написав Пушилін.
- Російська пропагандистка та дочка ідеолога “рашизму” Дар’я Дугіна заявляла, що той, хто відстоює певні ідеї, “має бути готовими за них померти”. Втім, вже 21 серпня ЗМІ та соцмережами стала поширюватися звістка про її загибель. Хто вона така та що відомо про її наративи щодо російсько-української війни.