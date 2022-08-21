Російський політолог, філософ та громадський діяч Олександр Дугін потрапив до лікарні після смерті дочки Дар'ї.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив політолог Сергій Марков.

“Нещасний Олександр Дугін. Він зараз у лікарні”, — написав він. Марков також висловив співчуття колезі у зв’язку із загибеллю його дочки.

Про смерть Дар’ї Дугіної стало відомо увечері 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини. Трагедія сталася в районі селища Великі Вяземи. За інформацією деяких ЗМІ, сам Дугін їхав в автомобілі позаду та став свідком смерті родички.

Про те, що внаслідок вибуху загинула донька, заявив ще один російський пропагандист Микола Старіков, головна редакторка Russia Today Маргарита Сімоньян, а також так званий ватажок “ДНР” Денис Пушилін: “Терористи українського режиму, намагаючись ліквідувати Олександра Дугіна, підірвали його дочку…В автомобілі”, — написав Пушилін.