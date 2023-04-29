Російський письменник Віктор Шендерович - якого у РФ визнали іноагентом - заявив, що російські ліберали та українці можуть бути єдиними лише до того часу, поки триває російсько-українська війна. Він також звинуватив українців у тому, що вони не хочуть існування Росії, назвавши це "сплесками нацизму".

Про це він заявив в інтерв’ю проєкту “Живой гвоздь”.

За словами Шендеровича, “російський ліберал та українець партнери до першого повороту”. Він уточнив, що має на увазі повалення Путіна та припинення російсько-української війни, яка повинна закінчитись перемогою України.

“Але далі, все-таки це наша країна та наші хлопці. Так, обмануті, нещасні. Так, іноді вбивці, навіть. Але вони наші, це наша країна”, – зауважив він.

Шендерович додав, що “ми б хотіли, щоб Путіна не було, а Росія була”.

Водночас щодо українців він поручитись не може, наголосив письменник. Шендерович пояснив, що може емоційно зрозуміти українців, які хочуть, аби “вся Росія накрилась іржавим тазом”.

“Вся. Зі всіма нами, вами. І зразу з Пушкіним, Толстим. Просто накрилась іржавим тазом. Просто щоб її не було. І емоційно це зрозуміти дуже просто. Я згадую свою бабусю, яка не могла чути німецьку мову. Емоційно все зрозуміло”, – сказав він.

Та попри це, додав письменник, багато хто – і він зокрема – хочуть, аби Росія після Путіна продовжила існувати.

“І дуже боляче та гостро сприймаємо, так би мовити, сплески нацизму, будемо називати речі своїми іменами, з протилежного боку. Коли чую слова про те, що російський народ рабський, що орки всі просто за фактом російського паспорта”, – наголосив він.