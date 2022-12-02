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Ведучого телеканалу «Дождь» звільнили за висловлювання про допомогу військовим РФ

Російський телеканал "Дождь" припинив співпрацю з ведучим Олексієм Коростельовим через заяву про те, що телеканал допомагає російським армійцям.

П’ятниця, 2 грудня 2022, 16:45
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Про це повідомила журналістка телеканалу “Дождь” Катерина Котрікадзе.

“Ми ухвалили рішення припинити співпрацю з Олексієм Коростельовим від сьогодні. Це дуже складне рішення для нас, але керівництво “Дождя” вважає його правильним”, – заявила в ефірі “Дождя” Катерина Котрікадзе.

Також вона попросила вибачення від імені всього телеканалу за висловлювання Олексія Коростельова й наголосила, що телеканал Дождь” виступає проти війни Росії в Україні.

Скандал навколо російського телеканалу “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний і тепер базується в Латвії, спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті.

Згодом головний редактор телеканалу “Дождь” Тихон Дзядко розповів, що у випуску програми “Тут і зараз” від 1 грудня прозвучала наступна фраза ведучого телеканалу Олексія Коростельова: “Надсилайте нам повідомлення на пошту або пишіть нам у наш телеграм-бот. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті”. Як заявив Дзядко, ця фраза створила відчуття у глядачів, що телеканал “Дождь” займається наданням допомоги армії РФ.

“У зв’язку з цим важливо зазначити таке: телеканал “Дощ” не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії — на фронті або за його межами”, – зазначив Тихон Дзядко.

Він пояснив, що поштова скринька, названа ведучим, створена для збору особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та порушення при проведенні злочинної та безглуздої мобілізації у РФ.

“Поширення інформації про це необхідне для усвідомлення широкою аудиторією злочинності дій російського керівництва, починаючи з 24 лютого 2022 року. Правду про злочинну та підлу війну повинні знати всі російські громадяни — включаючи військовослужбовців та мобілізованих”, — підсумував Тихон Дзядко.

Своєю чергою, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що російський телеканал “Дождь”, який мовить з латвійської території, має переїхати назад до Росії.

“Я вважаю, що “Дождь” повинен їхати працювати в Росію, і необхідно анулювати його дозвіл “, – написав Артіс Пабрікс у Twitter.

Теги: дождь, звільнення, Латвія, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, телеканали рф

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