29 вересня російський винищувач СУ-27 випустив ракету поблизу літака Великої Британії, який патрулював у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Після інциденту Сполучене Королівство тимчасово зупинило патрулювання.

Про це повідомило The Guardian.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, їхній літак RC-135 Rivet Joint був беззбройним. Один з двох російських СУ-27 випустив ракету “в районі літака ВПС Британії Rivet Joint поза межами видимості”.

Після інциденту британський уряд висловив стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. У РФ відповіли, що нібито сталася “технічна несправність”. За словами Бена Воллеса, патрулювання вже відновили. Тепер патрулі супроводжують винищувачі.

“Усе, що ми робимо, вважається вивіреним з огляду на продовження конфлікту в регіоні та відповідно до міжнародного права”, — зазначив міністр оборони.

Він додав, що Велика Британія проводить регулярні вильоти з RAF Rivet Joint у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем з 2019 року. Зазначено, що інцидент є серйозним нагадуванням про те, як важливо уникати ескалації та продовжувати єдину підтримку України.

Зазначено, що Сполучене Королівство не вважає це “навмисною ескалацією” з боку росіян.