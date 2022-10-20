Про це повідомило The Guardian.
За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, їхній літак RC-135 Rivet Joint був беззбройним. Один з двох російських СУ-27 випустив ракету “в районі літака ВПС Британії Rivet Joint поза межами видимості”.
Після інциденту британський уряд висловив стурбованість міністру оборони Росії Сергію Шойгу. У РФ відповіли, що нібито сталася “технічна несправність”.
За словами Бена Воллеса, патрулювання вже відновили. Тепер патрулі супроводжують винищувачі.
“Усе, що ми робимо, вважається вивіреним з огляду на продовження конфлікту в регіоні та відповідно до міжнародного права”, — зазначив міністр оборони.
Він додав, що Велика Британія проводить регулярні вильоти з RAF Rivet Joint у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем з 2019 року. Зазначено, що інцидент є серйозним нагадуванням про те, як важливо уникати ескалації та продовжувати єдину підтримку України.
Зазначено, що Сполучене Королівство не вважає це “навмисною ескалацією” з боку росіян.
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