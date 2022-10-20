Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс подала у відставку лише після 45 днів перебування на посаді. Вона залишатиметься на посаді, доки не оберуть її наступника.

Про це повідомляє The Guardian.

Трасс оголосила, що йде у відставку з посади прем’єр-міністра після бурхливих днів на посаді, протягом яких вона, як пише видання, “обвалила ринки, втратила двох ключових міністрів і втратила довіру майже всіх своїх депутатів”.

Зауважимо, що Трасс стане прем’єр-міністеркою із найкоротшим терміном перебування на цій посаді в історії Великобританії.

Вона почала свою заяву зі слів, що прийшла на посаду “в період великої економічної та міжнародної нестабільності”. За її словами, Британію “надто довго стримували низькі темпи економічного зростання”.

“Я визнаю, що, враховуючи ситуацію, я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія”, — сказала Трасс.

Також, згідно з повідомленнями, британський політик-консерватор, канцлер державної скарбниці Джеремі Хант не буде боротися за лідерство.

Зазначається, що наступні вибори прем’єр-міністра Великої Британії будуть проведені наступного тижня.

ДОВІДКА: 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці.

Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважали, що вона буде “поганою” прем’єр-міністеркою, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважали, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.