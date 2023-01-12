Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у Twitter.
Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо Соледару в Донецькій області, так і на підступах до Кремінної в Луганській області.
З початку січня 2023 року Росія, ймовірно, виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що “цей сектор був значно вразливий”.
Крім того, до листопада 2022 року Росія залучила майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона.
Тепер російські командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування.
- У Соледарі, місті соляних шахт на сході України, все ще точаться бої, попри заяви Росії про встановлення контролю над регіоном. У прагненні отримати бодай якийсь успіх на Донбасі, російські війська намагаються показати своєму президенту Путіну, що вони справляються, після низки поразок на полі бою з минулого літа.
- Протягом останніх кількох тижнів одним із місць найбільш запеклих бойових дій лишається район навколо тимчасово окупованого міста Кремінна Луганської області.