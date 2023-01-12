За даними британської розвідки, російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, відправили в бік Соледару та Кремінної.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії у Twitter.

Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо Соледару в Донецькій області, так і на підступах до Кремінної в Луганській області.

З початку січня 2023 року Росія, ймовірно, виділила частини 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ для посилення лінії фронту в Кремінній після оцінки того, що “цей сектор був значно вразливий”.

Крім того, до листопада 2022 року Росія залучила майже всі сили ВДВ як війська для утримання лінії фронту в районі Херсона.

Тепер російські командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування.