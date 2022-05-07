Про це повідомили у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Зокрема до оточеного Маріуполя перевели цілий командний полк 71-го мотострілецького полку військ РФ.
Як зауважують у розвідці, окупанти настільки бояться атаки українських воїнів, що змушенні забирати офіцерів з бойових позицій, щоб вони охороняли “кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх прихвоснів, які приїхали у Маріуполь”.
За даними розвідки, російські армійці, спілкуючись між собою, жаліються один одному на “дурість” командування та своє приниження.
У ГУР МОУ повідомили, що 71-ий гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії загальновійськової армії південного військово округу РФ дислокується у станиці Калиновська (Чеченська республіка). Зі списком їхнього командного складу полку можна ознайомитись за посиланням.
- Нагадаємо, у знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.
- Також радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Росія 9 травня хоче провести в оточеному Маріуполі так званий “парад полонених”.