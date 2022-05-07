Російських офіцерів знімають з передових позицій та переводять до зруйнованого Маріуполя, де вони мають охороняти парад, який окупанти планують провести 9 травня.

Про це повідомили у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема до оточеного Маріуполя перевели цілий командний полк 71-го мотострілецького полку військ РФ.

Як зауважують у розвідці, окупанти настільки бояться атаки українських воїнів, що змушенні забирати офіцерів з бойових позицій, щоб вони охороняли “кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх прихвоснів, які приїхали у Маріуполь”.

За даними розвідки, російські армійці, спілкуючись між собою, жаліються один одному на “дурість” командування та своє приниження.

У ГУР МОУ повідомили, що 71-ий гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії загальновійськової армії південного військово округу РФ дислокується у станиці Калиновська (Чеченська республіка). Зі списком їхнього командного складу полку можна ознайомитись за посиланням.