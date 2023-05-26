Понад дев'ять тисяч російських підлітків до кінця літа 2023 року відвідуватимуть військово-патріотичні табори, де пройдуть військовий вишкіл.

Джерело: “Крим.Реалії”, посилаючись на пресслужбу повноважного представника президента РФ у Далекосхідному федеральному окрузі

Зазначається, що російські підлітки віком від 14 до 17 років пройдуть зокрема вогневу, тактичну, інженерну підготовку, вивчать основи тактичної медицини, а також організації зв’язку та пілотування БпЛА.

“Вихованці зустрінуться з ветеранами Великої вітчизняної війни й “спеціальної військової операції” [війни в Україні], відомими спортсменами, а також вивчатимуть “історію Росії на прикладах подвигів радянських і російських солдатів та офіцерів, добровольців і волонтерів”, – йдеться в повідомленні пресслужби, яку цитує “Крим. Реалії”.

Перша літня зміна пройде під гаслом “Час героїв” та триватиме 21 день. Організатором виступає центр військово-спортивної підготовки “Воїн”, створений з ініціативи заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Такі табори відкриються в Бурятії, Калмикії, Татарстані, Чечні, Хабаровському краї, Бєлгородській, Кемеровській, Псковській, Свердловській, Тюменській областях та в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.