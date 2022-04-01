Про це повідомляє CNN.
Кулеба зауважив, що рішення РФ зменшити військову активність на київському та чернівському напрямках прийшло в той час, коли українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст в облозі Києва. Причина — вони відчули, що не можуть витримати тиск і утримати лінію фронту навколо Києва.
Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.
“Я вважаю, що він [Путін] уже став реальнішим, оскільки я не можу уявити, щоб виведення російських військ з півночі України було не ним наказом”, – сказав міністр.
Кулеба зробив висновок, що президент РФ розуміє, що його сила недостатня, аби продовжувати атакувати Україну з усіх куточків.
Але міністр закордонних справ також зазначив, що, на його думку, виведення російських військ може бути спробою стратегічно підготуватися до наступу на український Донбас.
“Ми не втомлюємося боротися за свободу, за незалежність, за цінності. Тому я сподіваюся, що люди на Заході також не втомляться нас підтримувати”, — сказав він.
- Нагадаємо, що Російська Федерація зменшила кількість своїх вимог до України, які раніше ставила задля припинення широкомасштабної війни. За повідомленням ЗМІ, російські загарбники викреслили зі списку своїх умов пункти щодо “денацифікації” та “демілітаризації”.
- Також станом на день 1-го квітня воїни Збройних Сил України звільнили від російської окупації понад 20 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.