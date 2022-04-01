В інтерв'ю для американської телерадіокомпанії CNN міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі російські війська не можуть витримати тиск ЗСУ, тому вимушені перегрупуватися, аби продовжити наступ на Україну з трьох фронтів.

Про це повідомляє CNN.

Кулеба зауважив, що рішення РФ зменшити військову активність на київському та чернівському напрямках прийшло в той час, коли українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст в облозі Києва. Причина — вони відчули, що не можуть витримати тиск і утримати лінію фронту навколо Києва.

Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

“Я вважаю, що він [Путін] уже став реальнішим, оскільки я не можу уявити, щоб виведення російських військ з півночі України було не ним наказом”, – сказав міністр.

Кулеба зробив висновок, що президент РФ розуміє, що його сила недостатня, аби продовжувати атакувати Україну з усіх куточків.

Але міністр закордонних справ також зазначив, що, на його думку, виведення російських військ може бути спробою стратегічно підготуватися до наступу на український Донбас.

“Ми не втомлюємося боротися за свободу, за незалежність, за цінності. Тому я сподіваюся, що люди на Заході також не втомляться нас підтримувати”, — сказав він.