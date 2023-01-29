Немає жодних доказів із відкритих джерел, які б свідчили про те, що російські сили відновили достатню бойову міць після своїх втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити силам РФ проводити одночасні широкомасштабні механізовані наступальні дії в наступні кілька місяців.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

За даними ISW, з початку 2022 року російські військові не демонстрували спроможності проводити одночасні наступальні операції на кількох напрямках. Останні досягнення Росії навколо Бахмута базувалися на застосуванні грубої сили та атак для захоплення території навколо міста Донецької області. Це, своєю чергою, призвело до великих втрат особового складу РФ.

Зазначено, що Росія захопила Сєвєродонецьк і Лисичанськ влітку 2022 року також не застосовуючи загальновійськову зброю, а натомість покладаючись на широкомасштабний артилерійський обстріл для методичного знищення українських позицій.

“Російські війська відчувають зростаючу нестачу артилерійських боєприпасів, що не дозволить їм повторити цю тактику. Крім того, малоймовірно, що звичайні російські військові погодяться піти на такі жахливі втрати”, – заявляють аналітики ISW.

Таким чином, здатність росіян здійснювати широкомасштабні швидкі наступальні дії на кількох напрямках цієї зими та весни – дуже сумнівна. Звичайні російські війська все ще повинні пройти значну реконструкцію, перш ніж відновити здатність вести ефективну маневрову війну.

Також додається, що плани Міністерства оборони Росії значно збільшити чисельність російської армії за допомогою 12 нових маневрених дивізій триватимуть щонайменше до 2026 року, якщо ці зусилля взагалі увінчаються успіхом.

Крім того, не помічено ніяких ознак того, що ефективна механізована бойова потужність Росії останнім часом зросла. “ISW також не спостерігала жодних показників у цьому плані”, – резюмували в Інституті вивчення війни.