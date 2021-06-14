Про це повідомляє телеканал CNN.
Науседа зробив цю заяву після прибуття на саміт НАТО в Брюсселі, який буде присвячений Росії, Китаю та Афганістану.
“У нас є багато загроз, що виникають у регіоні”, – сказав Науседа, підкресливши, що країна бачить “додаткові загрози, які пов’язані з агресивною поведінкою Росії”.
Ґітанас Науседа сказав, що ситуація в Білорусі також стає проблемою для регіону.
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У країні неодноразово спостерігалися заворушення після суперечливих виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко.
“Ще дуже важливо те, що ми бачимо спроби Росії поглинути цю країну. Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, і ми повинні їх усвідомлювати”, – сказав Науседа.
Президент Литви Ґітанас Науседа додав, що у НАТО не може бути більш тісних зв’язків з Москвою, поки країна не змінить “модель поведінки”.
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