Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Росія намагається "проковтнути" Білорусь і що НАТО необхідно мати "дуже чітку, однозначну і рішучу відповідь" на цю ситуацію.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Науседа зробив цю заяву після прибуття на саміт НАТО в Брюсселі, який буде присвячений Росії, Китаю та Афганістану.

“У нас є багато загроз, що виникають у регіоні”, – сказав Науседа, підкресливши, що країна бачить “додаткові загрози, які пов’язані з агресивною поведінкою Росії”.

Ґітанас Науседа сказав, що ситуація в Білорусі також стає проблемою для регіону.

У країні неодноразово спостерігалися заворушення після суперечливих виборів президента, на яких переміг Олександр Лукашенко.

“Ще дуже важливо те, що ми бачимо спроби Росії поглинути цю країну. Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, і ми повинні їх усвідомлювати”, – сказав Науседа.

Президент Литви Ґітанас Науседа додав, що у НАТО не може бути більш тісних зв’язків з Москвою, поки країна не змінить “модель поведінки”.