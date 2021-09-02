Російська Федерація не хочу підтримувати продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску після 30 вересня 2021 року.

Про це повідомили у делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

У четвер, 2 вересня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене Президентом РФ рішення не підтримувати продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон “Гуково” і “Донецьк” після 30 вересня 2021 року.

Українська сторона ТКГ акцентує, що це — свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей у частині щодо забезпечення постійно моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

“Українська делегація рішуче засуджує такі дії Російської Федерації та розглядає їх у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках консультацій в рамках ТКГ. Україна вимагає від російської сторони негайно припинити деструктивні дії щодо Спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами”, — йдеться в повідомленні.

На переконання української делегації, це може бути свідченням планів РФ щодо постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях.