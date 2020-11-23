Військова агресія з боку Російської Федерації це не тільки загроза Україні, це глобальний виклик. Агресивна політика РФ дедалі посилюється, тому потрібно продовжувати санкційний тиск на Кремль.

Про це п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив під час онлайн-дискусії на Міжнародному Безпековому Форумі у Галіфаксі (Канада).

“Коли ми зустрічалися з японським прем’єр-міністром, то побачили, що ми дуже далеко знаходимось на планеті, але у нас є спільний сусід — це Росія. Це — джерело нестабільності, і я впевнений, що ця ситуація є просто неприйнятною. Ми маємо боротися проти агресії, як можемо, адже кожного року вона дедалі посилюється. Ми маємо аналізувати новий список санкцій, ми маємо розуміти, що треба продовжувати боротися проти агресії РФ”, — наголосив Петро Порошенко.