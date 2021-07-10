Російські хакери атакували сайт Військово-Морських сил України. В Міністерстві оборони запевнили, що витоку документів не було.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України. У результаті, відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями “Сі Бриз — 2021”, що наразі тривають у басейні Чорного моря.

“При цьому, жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України”, – додали в Міноборони.

Також мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення.

Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України.

Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Також уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту.

“Проєкти міжнародного оборонного співробітництва та допомога Україні від держав-партнерів традиційно викликають неадекватні емоції у військово-політичного керівництва Російської Федерації. Цьогорічні міжнародні військові навчання “Сі Бриз — 2021″ не стали винятком”, – резюмували в Міністерстві.