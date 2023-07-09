Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом минулої доби росіяни 59 обстріляли територію Херсонської області. Зокрема вони використали 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, “Градів”, авіації та безпілотників.

По Херсону росіяни випустили 16 снарядів. Зокрема вони поцілили у житлові квартали по області та по території суднобудівного заводу у Херсоні.

Внаслідок цього одна людина отримала поранення.