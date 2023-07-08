Після підриву Каховської ГЕС 95% перших проб ґрунту на території Херсону та Миколаївщині, де вона повністю спала, відповідають гігієнічним вимогам.

Повідомляє Міністерство охорони здоров’я України в Facebook

Дослідження встановило рівень забруднення ґрунту, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення.

“Станом на 4 липня, 95 % проб відповідають гігієнічним вимогам. У 5 % проб, відібраних в районі річкового порту Херсона, зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками”, – зазначено в повідомленні.

У заяві також детальніше розповіли про паразитологічні показники:

“Йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію. Ці інфекційні захворювання передаються через контакт із забрудненими речовинами”.

Міністерство охорони здоров’я України закликає людей не контактувати із забрудненим ґрунтом, не вживати забруднені овочі і фрукти та не використовувати воду з криниць на забрудненій території, щоб запобігти ймовірному зараженню.

“Нагадаємо, у разі виникнення таких симптомів, як діарея, блювота, біль у животі або інших ознак захворювання, важливо звернутися до лікаря якомога швидше. Лікар зможе зробити відповідну діагностику та призначити своєчасне лікування”, – повідомили в міністерстві.